قال استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، إن السوبيا الموجودة في الأسواق تحتوي على نسبة ضئيلة جدا من الكحول نتيجة تفاعل مكوناتها وليست مادة مسكرة.

وأشار خالد النمر إلى أن السوبيا مشروب من مكونات مختلفة مثل الخبز والشوفان والزبيب والتمر، وليس فيها كميات مسكرة من الكحول، ولكن التفاعل بين مكوناته يمكن أن يؤدي إلى نسبة من مادة الميثانول الكحولية.

وتابع: آخر مرة شربت فيها سوبيا كانت قبل 44 عاما، وكان شخص عازمنا على الإفطار، وأحضر لنا سوبيا قديمة مخزنة وقت طويل، وبعدها شعرت بالدوخة لمدة نصف ساعة ولم أتناولها منذ ذلك الحين.