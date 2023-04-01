أجرت إدارة الأهلي تحركات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية لحل المشكلات المتراكمة والقضايا الكبيرة على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتضمنت أولى الخطوات، الاستغناء عن مكتب جيان باولو مونتينيري الذي تعاقدت معه إدارة النادي في سبتمبر الماضي فور تسلم الإدارة لمهمات عملها، وفق عكاظ.

وتبين أن التحركات بدأت للتعاقد مع مكتب استشارات قانونية جديد، للنظر في قضايا النادي لدى الفيفا، وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يكفل إبعاد النادي عن الأحكام القاسية، سواء بالمنع عن التسجيل أو خصم النقاط وخلافه.