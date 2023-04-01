تحدث الإعلامي داود الشريان، عن أسباب عدم عرض حلقة لقائه مع “كساب العتيبي”.

وقال داود الشريان: عام 2019 قال كساب العتيبي في لقائه معي سويت حلقة مع داوود في عمان ولم يبثها، لافتا :”صح لان كساب ما دخل رأسي ولا يصلح يطلع في حوار ، كله خرابيط”.

وتابع: ما لقيت في لقاء كساب شيء فهو رجل عامي واضع نفسه في محل ما هو له، ولو أني مقابله عن البل والزينة والغنم ما عندي مشكلة معه، ولكن أقابله في مواضيع سياسية لا هذا الرجال ما عنده سالفة.