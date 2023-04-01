تحدث الإعلامي داود الشريان، عن قصة مقاله الشهير ” الكلاب الهاربة”، قائلا إن فكرة المقال أن هناك كلب عربي طلع يريد أن يذهب إلى أوروبا، وكلب آخر أوروبي يريد أن يهاجر إلى العالم العربي وتقابلا في نفس الطريق.

وأشار داود الشريان: الكلب الأجنبي قال للعربي أنت وين رايح برد والناس ما ترحم ولا لك بيت ولا شيء مو مثلكم كذا بالسيسان تلقى الأكل تعال نرجع أنا وياك.

وتابع: بعد محاولة إقناع كلا منهما للآخر رفض الكلب العربي نصيحة الكلب الأجنبي وقال أنا بروح أنبح ما أبي أكل.