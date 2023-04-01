أقدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على الإشادة كثيرًا بنجم الهلال سالم الدوسري واصفًا إياه بأحد أساطير الكرة السعودية.

وقال وليد الفراج، عبر برنامجه “أكشن مع وليد” أن الدوسري لا يحظى بالوضع الذي يستحقه في الهلال، مضيفًا “سالم الدوسري له بصمة على كل تحدٍ في الكرة السعودية، البعض يراه أحد أساطير الهلال، هو الأسطورة الأحدث للنادي”.

واستطرد: “الدوسري لديه 32 عامًا، لم يعد ذلك الشاب الموهوب القابل للتطور، وقد حقق كل شيء وقدم كل ما يستطيع لمنتخب بلاده وناديه الهلال لكني لا أعتقد أنه حظي بما يستحقه مقارنة بما يُقدمه في أرض الملعب”.

وأضاف: “أشعر أن اللاعب لا يحظى بالتقدير الذي يُوازي موهبته، دومًا مطلوب منه تقديم أعلى مستوى ومطلوب منه أن يُسجل، لو لعب 10 مباريات ممتازة وتراجع في واحدة يُوجه له الكثير من اللوم”.