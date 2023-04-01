يخطط ريال مدريد للموسم المقبل مع خسارة الدوري الإسباني عمليا بالفعل، ويريد الميرنغي إعادة بناء فريق يسمح لهم بالسيطرة على الليغا مرة أخرى، تمامًا كما فعل في أوروبا.

وذكرت صحيفة “سبورت” أن أحد الأسماء التي ظهرت إلى النور هو الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما، بينما قيمة فسخ عقد ديبالا تقدر بنحو 12 مليون يورو، وهو مبلغ أكثر من مقبول لخزينة ريال مدريد.

وأفادت الصحيفة، أن ديبالا جزء أساسي في خطط جوزيه مورينيو مدرب روما، وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع روما في 2025، ومع ذلك، هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن مورينيو نفسه يمكن أن يغادر أيضا هذا الصيف رغم أن عقده مع روما ينتهي في 2024، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل ديبالا.

ومن الجدير بالذكر، أنه سبق أن ارتبط ديبالا البالغ من العمر 29 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد منذ كان لاعبا في يوفنتوس لكن الصفقة لم تتم.