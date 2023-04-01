أكدت الدكتورة آنا سفيريدوفا رئيسة قسم العلاج السريري بالمستشفى المركزي للسكك الحديدية الروسية، أن القهوة تخفض من خطر الإصابة بمرض سرطان الكبد.

وأوضحت أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد، مضيفة: “تحتوي حبوب القهوة على حمض الكلوروجينيك، الذي عند امتصاصه عبر الدم يصل إلى الكبد ويساعد على استعادة الخلايا التالفة في هذا العضو المهم”.

وتابعت: “وكما هو معلوم تؤثر عوامل عديدة سلبا في الكبد مثل الكحول والمخدرات والوزن الزائد وتراكم الدهون الزائدة. ويؤدي تطور الالتهابات في الخلايا إلى تلف الغشاء الخلوي. والقهوة تساعد على استعادة هذا الغشاء. بالطبع القهوة ليست علاجا سحريا للكبد ولكن لها فوائد ملموسة”.

وأشارت إلى أنه يمكن في اليوم تناول 3-4 أكواب من القهوة بعد تناول الطعام، مضيفة: “كما تؤثر القهوة إيجابيا في القدرات المعرفية (الذاكرة) التي مع التقدم في العمر تضعف بسبب تباطؤ عملية انتشار النبضات العصبية بين خلايا الدماغ”.