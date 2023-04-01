أوضح استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان أن ما يروجه البعض كـ “شاي النحافة والرشاقة” مضر للصحة لاحتوائه على مركبات كيميائية لأدوية ممنوعة عالميا.
وقال العثمان :” يعتقد البعض أن شاي النحافة الذي يروج له بأنه يساعد على الرشاقة وتقليل البعض وهذا غير صحيح”.
وأضاف ” تم الكشف عن هذه المنتجات في الأسواقووجد بها مركبات كيميائية ممنوعة عالمياً، وكثير من الناس يستخدمون هذا الشاي و يشترونه عن طريق الإنترنت وهذا الأمر خطير لأن هذه المنتجات لم تمر على الجهات المختصة ولم يتم فحصها “.
فيديو | استشاري التغذية السريرية د. عبد العزيز العثمان:
ما يروجه البعض كـ "شاي النحافة والرشاقة" مضر للصحة لاحتوائه على مركبات كيميائية لأدوية ممنوعة عالميا #وقاية #الإخبارية pic.twitter.com/zCFg7nswwd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023
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