أوضح استشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان أن ما يروجه البعض كـ “شاي النحافة والرشاقة” مضر للصحة لاحتوائه على مركبات كيميائية لأدوية ممنوعة عالميا.

وقال العثمان :” يعتقد البعض أن شاي النحافة الذي يروج له بأنه يساعد على الرشاقة وتقليل البعض وهذا غير صحيح”.

وأضاف ” تم الكشف عن هذه المنتجات في الأسواقووجد بها مركبات كيميائية ممنوعة عالمياً، وكثير من الناس يستخدمون هذا الشاي و يشترونه عن طريق الإنترنت وهذا الأمر خطير لأن هذه المنتجات لم تمر على الجهات المختصة ولم يتم فحصها “.