كشف مقطع فيديو صادم عن ظهور سوس وعث على سطح ثمرة فاكهة من الفراولة وضعت تحت المجهر مما أصاب مشاهديه بالفزع.

وقال ناشر مقطع فيديو الفراولة تحت المجهر: “هل تقضي يوما جيدا اليوم؟، أنا آسف لتدميره بنشر هذا الفيديو لفراولة تحت المجهر”، فيما كانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو المثير للجدل: “لابد أن نغسل الفراولة جيدا قبل تناولها بعد هذا الفيديو”، وأضاف آخر: “أريد البكاء على كل مرة أكلت فيها فراولة قبل غسلها”.

وصرح جريج لوب، عالم الحشرات والأستاذ بجامعة كورنيل قائلا: “من يأكل منتجات طازجة، يأكل حشرات، لكنها لن تجعلك مريضا”.