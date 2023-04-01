طالبت وزارة الحج والعمرة بتجنب حمل عدد من الأشياء خلال القدوم من الخارج لأداء مناسك العمرة، كما أبرزت الاحتياطات اللازمة للحماية من الاحتيال المالي.

ونصحا الوزارة القادمين إلى المملكة لأداء العمرة بتجنُّب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام.

ونوهت إلى تحميل التطبيقات البنكية من مصادر رسمية، وعدم إفشاء معلومات البطاقة البنكية، وعدم تحويل الأموال إلى مصادر مجهولة، مع التحقق من الروابط الإلكترونية قبل الدفع.

وأكدت على ضرورة تجاهُل الرسائل والروابط المجهولة، وإبلاغ البنك والجهات المُختصة عند الاشتباه أو وقوع الاحتيال.