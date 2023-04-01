نجح طبيب نادي الطائي “راكان الشمري” في إنقاذ حياة فتاة أصيبت بغيبوبة كاملة على متن إحدى الرحلات الجوية بين الرياض وحائل.

وروى الشمري تفاصيل الواقعة ، قائلاً :” انتقلت الطائرة من الرياض باتجاه حائل الساعة الثالثة فجرا، وفجأة سمعت نداء الطائرة بوجود حالة حرجة”.

وأضاف ” الحالة كانت فاقدة الوعي تماما، بدأت افحصها كان التنفس ضعيف جدا كما كانت عملية الإفاقة والوعي لديها صفر رغم إنها لا تعاني من أي مرض مزمن”.

وتابع ” لحظة وصولنا المطار وجدنا الهلال الأحمر و إسعاف المطار بانتظارنا، حيث قالوا لي أن أباشر الحالة حتى الإفاقة وبالفعل استمريت في متابعتها حتى أصبحت في حالة جيدة و مستقرة “.