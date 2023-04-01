نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة في القبض على عدد من المتسولين داخل الحرم المكي، لافتة إلى أنهم لم يُراعوا حُرمة وقدسية المسجد الحرام، وقاموا بممارسة التسول.

وأكد “الأمن العام”، أنه تم ضبط مواطن يقوم باستعطاف المارة المستخدمين للسلالم الكهربائية، بجوار الحرم المكي الشريف، كما تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية وهو يمارس التسول من خلال استعطاف أحد مرتادي المحلات التجارية، بالقرب من المسجد الحرام.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يتبع لإحدى شركات النظافة، وهو يستعطف المارة طلبًا للمال، بالقرب من ساحات المسجد الحرام.