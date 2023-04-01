أصدرت المحكمة، حكمًا على مساعد المخرج الأول لفيلم “راست”، الذي شهد تصويره حادثة إطلاق نار عرضي على يد الممثل والمنتج أليك بالدوين أودت بحياة مصورة سينمائية، الجمعة، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر بموجبه بالذنب.

وتعد هذه أول إدانة في القضية، بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك، حيث كان هذا المساعد الأول، ديف هولز، هو الذي سلّم أليك بالدوين، في 21 أكتوبر 2021، سلاحاً كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلبي، وقام الممثل بتفعيله ما أدى إلى مقتل هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وكان ديف هولز (63 عاماً) قد أعطاه السلاح، وقال لبالدوين إنه “بارد”، أي أنه غير خطر بلغة هوليوود، فيما وُجهت إلى أليك بالدوين، إضافة إلى مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، تهمة القتل غير العمد، ويواجهان احتمال السجن حتى 18 شهراً وغرامة قدرها خمسة آلاف دولار.