أكد خبراء إنترنت أنهم بدأوا في تلقي تقارير تفيد بأن محبي تطبيقات الدردشة يتم استهدافهم مرة أخرى من خلال نص الكود المخيف المكون من 6 أرقام.

ويعد هذا الاحتيال ليس جديدا بعد أن استعمله متسللون في الماضي لمحاولة الوصول الكامل إلى الأجهزة والمحتوى الشخصي المخزن عليها، ولكن الخبراء نبهوا من خطورته هذه الأيام.

وقالوا أن الحيلة تبدأ عندما تتلقى رسالة من صديق حقيقي تكون عبارة عن محادثة عادية معك، ويظهر في الوقت نفسه رمز مكون من 6 أرقام فجأة على جهازك، في هذه المرحلة، سيقول الصديق إنه تم إرسال الرمز إلى جهازك عن طريق الخطأ، ويرجى إعادة توجيهه إليه.

وأشاروا إلى أنه إذا ما حدث هذا لك، عليك التوقف فورا وإنهاء المحادثة في الحال، لأن هاتف صديقك مخترق لا محال ودور جهازك بعده، كما أوضحوا أن عملية الاحتيال تعمل لأن واتساب لن يسمح لجهاز جديد بالوصول إلى حساب ما لم يتم التحقق منه عبر هذا الرمز المكون من 6 أرقام بشكل عشوائي، مؤكدين أن هذه هي الأرقام التي يحتاجها المتسللون للوصول إلى حسابك عبر التطبيق الأخضر.