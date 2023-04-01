أوضح الدكتور خالد النمر أن الزواج غير السعيد كثير المشاكل ومن أسباب الوفيات المفاجأة عند الرجال مشيراً إلى أن المرأة أكثر تأثرا بالمشاعر عن الرجال بنسبة 9 إلى1.

وقال النمر:” هناك دراسة أكدت أن الزواج الغير سعيد يسبب ضغوطات نفسية وهذه الضغوطات عند التقدم في السن لدى الرجال تسبب لهم جلطات وكذلك الأمر بالنسبة للنساء”.

وأضاف ” أؤيد زواج كبار السن بنسبة ١٠٠٪ خاصة إذا لم يكن معه أشخاص بالبيت يرعونه ويدعمونه”.