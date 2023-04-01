أوضح الدكتور خالد النمر أن الزواج غير السعيد كثير المشاكل ومن أسباب الوفيات المفاجأة عند الرجال مشيراً إلى أن المرأة أكثر تأثرا بالمشاعر عن الرجال بنسبة 9 إلى1.
وقال النمر:” هناك دراسة أكدت أن الزواج الغير سعيد يسبب ضغوطات نفسية وهذه الضغوطات عند التقدم في السن لدى الرجال تسبب لهم جلطات وكذلك الأمر بالنسبة للنساء”.
وأضاف ” أؤيد زواج كبار السن بنسبة ١٠٠٪ خاصة إذا لم يكن معه أشخاص بالبيت يرعونه ويدعمونه”.
الزواج غير السعيد كثير المشاكل من أسباب الوفيات المفاجأة عند الرجال..
د.خالد النمر يشرح السبب وراء هذه التغريدة ويؤكد : المرأة أكثر تأثرا بالمشاعر عن الرجال بنسبة 9 إلى 1
@ALNEMERK#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cCzsvJmEZd
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 31, 2023
د.خالد النمر: أويد زواج كبار السن 100%
@ALNEMERK#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NjBDNIFhJT
— سوالف رمضان (@sayyidaty) March 31, 2023
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