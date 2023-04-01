تواصل عائلة في سكاكا مبادرتها في إفطار 7 آلاف صائم في رمضان بمسجد والدهم وذلك منذ 8 أعوام

وقال الابن ‘” بعد وفاة الوالد قمت واخواني ببناء هذا المسجد صدقة جارية للوالد، نفطر فيه مايقارب ٧آلاف شخص في شهر رمضان كل سنة”.

ويهتم الكثير بأعمال الخير والبر في شهر رمضان المبارك، و يشكل ذلك اهتمام المقيمين فيها من مختلف الجنسيات.