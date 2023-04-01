وثق مقطع فيديو المعتمرين خلال السعي بين الصفا والمروة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك.

شهد السعي بين الصفا والمروة ازدحاماً كبيراً من المعتمرين في صباح اليوم العاشر من ⁧رمضان.

ولقى الفيديو انتشارا واسعا حيث علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتقبل الله من عباده وأن يرزق كل مسلم بزيارة بيت الله الحرام .