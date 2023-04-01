وثق مقطع فيديو المعتمرين خلال السعي بين الصفا والمروة في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك.
شهد السعي بين الصفا والمروة ازدحاماً كبيراً من المعتمرين في صباح اليوم العاشر من رمضان.
ولقى الفيديو انتشارا واسعا حيث علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتقبل الله من عباده وأن يرزق كل مسلم بزيارة بيت الله الحرام .
فيديو | لغة الابتهال وعلو النداء..
السعي بين الصفا والمروة يشهد ازدحاما كبيرا من المعتمرين في صباح اليوم العاشر من رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/zWiu91B5vh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023
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