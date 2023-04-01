يميل بعض الأشخاص إلى زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، يعود ذلك لعدة أسباب منها تناول الأطعمة الغنية بالدهون وانخفاض مستوى النشاط وبعض المشكلات الصحية.

إليك كيفية التحكم في وزنك خلال شهر رمضان

– شرب الكثير من الماء

يحافظ شرب الماء الكثير على رطوبتك طوال اليوم. كما أنه يساعد في الحفاظ على التوازن في الجسم، ما يقلل من تدفق الأحماض في الجسم بسبب صيام النهار.

– نظّم وجبتك

يمكنك أن تبدأ الإفطار بالفواكه أو السلطات أو الحساء، وهذا سيشبع آلام الجوع، وسينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ما يؤدي إلى تقلص دهون البطن.

– نظم حصصك

أفضل ما يجب اتباعه هو تحضير حصص صغيرة، وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بكل نوع شهي ولكن باعتدال، وهو ما لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

– تجنب العصائر المعبأة

يلجأ الكثير من الناس إلى العصائر المحلاة لإرواء عطشهم، حيث يبدو أنه حل فوري، خاصة إذا كنت أثناء التنقل. وهذا يؤدي إلى الانتفاخ ومحتوى السكر يفسد فقدان السعرات الحرارية طوال اليوم في كوب واحد فقط من المشروب.

– اختر طعامك بحكمة

تتمثل أفضل طريقة لإدارة صحتك وكذلك وزنك أثناء الصيام في تناول الأطعمة الصحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون والخضروات الطازجة والدقيق متعدد الحبوب.

– اعتمد طريقة طبخ صحية

يقوم الكثير من الناس حول العالم بإعداد أطباق اللحوم المقلية والغنية للإفطار وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن. وبالتالي، فإن استخدام طرق طهي أخرى مثل التحميص أو الشوي أو الخبز يمكن أن يساعد في تقليل عدد السعرات الحرارية في الطعام الذي تتناوله.

– تمرن بانتظام

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الخفيفة في الحفاظ على لياقتك خلال الشهر. أفضل طريقة للتحكم في وزنك هي المشي بعد وجبة العشاء، فهذا يساعد على الهضم.