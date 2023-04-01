ينصح أطباء الأسنان بعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار و يقولون إنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الإفطار وليس بعده.

وقال الدكتور سام جيثوا، نائب رئيس الأكاديمية البريطانية لطب الأسنان التجميلي: “إن تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار لا يساعد فقط على إزالة تراكم البلاك من أسنانك، ولكنه يساعد أيضا في إنتاج اللعاب. ويساعد اللعاب أيضا على قتل البكتيريا في فمك”.

وأضاف “إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد وقت قصير جدا من تناول الإفطار، فقد تتسبب في مزيد من الضرر لمينا الأسنان في الوقت الذي يكون فيه في أضعف حالاته”.