كشفت علامة KG موبيليتي المعروفة مسبقاً باسم سانغ يونغ النقاب عن 3 سيارات اختبارية كهربائية جديدة كلياً للمرة الأولى في معرض سيول للسيارات 2023.

KG F100 الاختبارية

ظهرت السيارة الاختبارية الأولى بتصميم يتشابه كثيراً مع تصميم تويوتا إف جي كروزر الشهيرة، ولكن بمصابيح أمامية LED بعرض مقدمة السيارة بالكامل مع العديد من الخطوط التصميمة العضلية.

وتأتي شاحنة O100 الاختبارية الجديدة بتصميم مستوحى من سانج يونج توريس EVX الجديدة كلياً، مع المصابيح النهارية بمنظومة إضاءة LED ومصابيح إضاءة رئيسية مدمجة بالمصد الأمامي مع العديد من التفاصيل الجمالية المستوحاة من سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرقات الوعرة.

KG KR10 الاختبارية

جاءت KG KR10 الاختبارية بتصميم خارجي مستوحى من سيارات جيب، ولكن بمنظومة حركة كهربائية بالكامل.

KG توريس EVX الاختبارية

كشفت KG عن توريس EVX الكهربائية والتي تتميز بمدى حركة كهربائية يصل إلى 500 كيلومتر بالشحنة الواحدة بفضل بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم من شركة BYD الصينية، والتي من المتوقع أن يتم طرحها في كوريا بسعر يبدأ من حوالي 30 مليون وون كوري (86 ألف ريال) هذا الخريف.