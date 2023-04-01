رفض اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي تناول المياه، عقب استبداله في مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي، الجارية ضمن منافسات البريميرليج.

وقام أحد العمال المتخصصين في فريق ليفربول في منح كل لاعب مستبدل زجاجة مياه للشرب، وهو ما فعله الثلاثي المستبدل، أندري روبرتسون وهارفي إليوت وديوجو جوتا، بينما قام صلاح باستلام الزجاجة، إلا أنه رفض الشرب، ووضعها أسفل قدميه بسبب الصيام.

وقام يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 70 من عمر المباراة، لحساب داروين نونيز، وسط 4 تبديلات دفعة واحدة، وذلك مع تأخر الريدز في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 62 نقطة.