كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال تسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المُعار من باريس سان جيرمان إلى غلطة سراي حتى نهاية الموسم الحالي، وفقاً لصحيفة “milliyet” التركية.

ويستعد الهلال لتقديم عرض كبير يفوق راتب إيكاردي الحالي، والذي تُقدَّر قيمته بـ7.5 ملايين يورو سنويًا.

وانضم إيكاردي إلى باريس سان جيرمان صيف 2020، قادمًا آنذاك من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة إعارة، تحولت بعد ذلك إلى انتقال نهائي، وخلال 92 مباراة خاضها بقميص الباريسيين، تمكن اللاعب صاحب الـ29 عامًا من تسجيل 38 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.