تسبب خطأ فادح لغريغور كوبيل، حارس مرمى بروسيا دورتموند، في منح التقدم لصالح بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمع الفريقين بملعب “أليانز آرينا”، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

وسجل دايوت أوباميكانو هدفا بعد مرور 13 دقيقة فقط على بداية اللقاء، رغم خروج الحارس مرماه لإبعاد الكرة لكنه فشل، لتمر الكرة بغرابة من بين قدميه.

وترك ساني الكرة تمر إلى الشباك دون تدخل منه، ليحتسب الهدف للمدافع الفرنسي، الذي سجله دون أن يسدد عن عمد نحو مرمى الضيوف.