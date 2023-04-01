كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق “ذا شفز” عبدالرحمن الشبانات: المطاعم هي من تحدد الأسعار عند التعاقد مع تطبيقات التوصيل مشيراً إلى أن متوسط العمولة يصل إلى 15% .

جاء ذلك خلال لقائه مع قناة العربية، حيث تساءل الإعلامي خالد مدخلي عن سبب بيع نفس الوجبة من نفس المطعم بأسعار مختلفة على تطبيقات التوصيل.

وقال الشبانات أن طريقة عمل التطبيقات مع المطاعم تكون مقابل نسبة معينة على الطلب بمتوسط 9% وبعض المطاعم تريد معالجة هذه النسبة برفع سعر الوجبة في قائمته.

#نشرة_الرابعة | لماذا تباع نفس الوجبة من نفس المطعم بأسعار مختلفة على تطبيقات التوصيل؟ الرئيس التنفيذي لتطبيق @TheChefz_ عبدالرحمن الشبانات يوضح@aa_344 pic.twitter.com/x2Tw9D9Lr1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2023