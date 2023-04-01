كلف رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور أن الشؤون القانونية بالنادي ستقدم شكوى أمام النيابة العامة ضد الفنان رامز جلال، مقدم برنامج المقالب «رامز نيفر إند».

وجاء ذلك على خلفية السخرية من الزمالك في عدد من حلقاته، وإقحام اسم النادي في برنامجه.

وكانت آخر تعليقات رامز الساخرة أمس (الجمعة) عندما استضاف فى برنامجه اللاعب إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق، وميتيلاند الدانماركي حاليا، وسأل رامز اللاعب إمام عاشور «من بطل الدوري هذا الموسم؟» فرد عاشور: «الزمالك بطل الدوري» فضحك رامز على إجابة اللاعب قائلًا: «ده في المركز الخامس إزاي يكون بطل الدوري».

كما تعمد رامز جلال إقحام اسم الزمالك، عندما وجه سؤالا للاعب نادي الأهلي كهربا خلال استضافته في برنامج المقالب «رامز نيفر إند» قائلا: «لو خيّروك بين إنك تعتزل أو تلعب للزمالك تعمل إيه؟ ورد «كهربا»: «أعتزل»، فسأله «رامز»: «ليه مشيت من الزمالك؟» ليجيب اللاعب: «عقدي خلص».

كما سخر رامز جلال من نادي الزمالك عندما استضاف النجم الكبير أحمد السقا، وخلال فقرات البرنامج لم يعرف الأخير مذاق إحدى الأكلات التي قدمت له، ليرد الأول بتعليق ساخر: «إزاي ما تعرفش البليلة ده أنت حتى زملكاوي».