روى الإعلامي داوود الشريان موقفا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، دفعه لإنقاص وزنه 55 كلغ بعدما كان قد وصل إلى 125 كلغ.

وقال الشريان خلال لقائه مع برنامج “الليوان” إنه في عام 2018 كان لديه لقاء مع ولي العهد حيث كان مكلفا بوضع تصور لتطوير الإعلام من بينها إطلاق قناة “SBC”.

وأضاف: “ولي العهد قال لي اقعد، وأصر على جلوسي، وبعد انتهاء العرض قال لي أبغاك تهتم بصحتك، وبعد ذلك استدعى ولي العهد أحد مساعديه وأمره بوضع خطة من أجل إنقاص وزني فجاء 4 استشاريين من الولايات المتحدة منهم مقيم معه في البيت حيث تم وضع نظام للأكل والرياضة والتدريب”.