وجه الشيخ سعد بن عبدالله السبر، عدة نصائح لمسلمين والمسلمات لاستغلال ما بقي من شهر رمضان المبارك.

وقال السبر: “أنصح نفسي وكل المسلمين والمسلمات بالاجتهاد في الـ 20 يوم المتبقين، ومن قصر فباب التوبة مفتوحا، والإنسان عليه أن يجد ويجتهد فالموت قريب والأجل قصير”.

وتابع: “ولا ندري متى الموت وربما لا نكمل العشر الوسطى، ولا ندري من بلوغ العشر الأواخر فعلى الإنسان أن يجتهد ونحن في هذه المحطة العظيمة وهي شهر رمضان، يكفي ما مضى من التفريط والتقصير”، مشيرا إلى أن المغفرة والرحمة والعتق من النار في كل رمضان وليس كما يعتقد البعض بأن العشر الأواخر فقط فيها العتق من النار.