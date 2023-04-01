حل المطرب المصري ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل ضحية الحلقة العاشرة من برنامج “رامز نيفر اند”، ووقع حظه في مقلب “الغسالة” .

وتفاجأ مصطفى كامل باقتحام الثور المطعم الذي يتواجد به، ليقوم الحراس بنقله إلى الغسالة، لتبدأ بالدوران به وبالفنان رامز جلال.

وبدأ “كامل” في الصراخ وإلقاء الألفاظ على الإعلامية كارلا حداد، ليفاجئه رامز في النهاية بالمقلب.

وهجم مصطفى كامل على رامز جلال فور رؤيته له بالضرب، ويكشف عن صعوبة المقلب قائلا: “دراعي اتكسر يا رامز”.