رد الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال رجل نوى السفر فأفطر في بيته قبل شروعه في السفر من ذلك اليوم.

وقال المطلق خلال برنامج “فتاوي”: “لا يجوز له أن يفطر وهو في بيته، والصحيح له ألا يفطر إلا إذا أخذ وصف المسافر، فهو في بيته ليس مسافر، ولكن يفطر إذا خرج من بيته فهنا يكون قد أخذ وصف المسافر ويجوز له أن يفطر”.

وأضاف: “لكن ما دام في بيته لا يجوز له أن يفطر ولا يجوز له أن يقصر”.