صرح وزير السياحة أحمد الخطيب، بأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، فكر في تخصيص أرامكو، منذ كان الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وليا للعهد.

وأوضح الخطيب أن ذلك بناء على أهمية الشفافية بحيث يعرف المجتمع مصدر إيرادات الشركة التي تعد أكبر مصدر دخل للدولة وأكبر شركة في العالم، فضلًا عن المقارنات المعيارية التي تقوم على مقارنة أدائنا في شركة أرامكو مع شركات النفط العالمية؛ لنعرف مستوى أدائنا.

وروى وزير التجارة ماجد القصبي بداية فكرة طرح أرامكو للاكتتاب في نهاية عام 2012، قائلا: “كانت تلك أول أيام عملي مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وطرح سموه فكرة تخصيص أرامكو وكيف أن ذلك سيعود على البلد بنفع أكبر وأشمل سواء في التنوع الاقتصادي والحوكمة والشفافية، وما توقعت في ذلك الوقت أن الفكرة قابلة للتطبيق”.