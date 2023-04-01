شهدت حلقة جديدة من برنامج “نخوة”،موقفا بطوليا لمجموعة من الشباب تجاه شخص صور فتاتين داخل مطعم.

وكانت فتاتين تجلسان على طاولة داخل مطعم، فيما قام شخص “ممثل” من فريق البرنامج بتصوير الفتاتين بجوالهز

وقامت الفتاتان بالتوجه إلى الشخص ووقعت مشادة بينهم، فيما تجمع عدد من الزبائن وتدخل المتواجدين بالمكان للدفاع عن الفتاتين وأخذ أحدهم جوال الشخص الذي قام بالتصوير، لحذف الصور.