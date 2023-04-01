وجهت الدكتورة ندى السحيباني طبيبة الأورام، نصائح لمرضى الأورام السرطانية بخصوص الصيام في شهر رمضان.

وقال الطبيبة: “للمرضى الذين يتلقون علاج الكيماوي من الوارد الشعور بالمشقة في يوم تلقي علاج الكيماوي وبعدها بثلاثة إلى 5 أيام بسبب الأعراض المصاحبة كالشعور بالغثيان والقيء والإرهاق وغيرها”.

وأضافت: “لذلك ننصحهم بالإفطار في هذه الفترة العلاجية واتباع نظام صحي ومتوازن لإدرة هذه الأعراض الجانبية”.