وجهت الدكتورة ندى السحيباني طبيبة الأورام، نصائح لمرضى الأورام السرطانية بخصوص الصيام في شهر رمضان.
وقال الطبيبة: “للمرضى الذين يتلقون علاج الكيماوي من الوارد الشعور بالمشقة في يوم تلقي علاج الكيماوي وبعدها بثلاثة إلى 5 أيام بسبب الأعراض المصاحبة كالشعور بالغثيان والقيء والإرهاق وغيرها”.
وأضافت: “لذلك ننصحهم بالإفطار في هذه الفترة العلاجية واتباع نظام صحي ومتوازن لإدرة هذه الأعراض الجانبية”.
#حقنة | نصائح لمرضى السرطان في #رمضان
#السعودية
#العربية_في_رمضان
@bandar__W pic.twitter.com/K34q5XB6FN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 1, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً