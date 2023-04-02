قام الفنان الحبيب بتقليد الفنانة رباب، في حلقة اليوم من برنامج “ستوديو 23″، المذاع عبر “ام بي سي 1” في رمضان.

وظهر الحبيب مرتديًا ملابس الفنانة رباب وقام بتأدية إحدى أغنياتها مقلدا حركات يدها وتفاعلها أثناء الغناء.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.