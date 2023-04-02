صرح الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية بندر المشهدي، بأنه لأول مرة في تاريخ المملكة يتم استخراج بيانات عن المشاهدات من جهة محلية.

وأضاف المشهدي: “في السابق كانت تتم من الخارج وكانوا يعطون وجهة نظرهم، وهذا يعتبر شيء مهم جدا في ظل قيادتنا الرشيدة، مع الدعم المستمر سنصل لدقة أعلى من 75%”.

وكانت شركة التصنيف الإعلامية (MRC) أطلقت بيانات المشاهدة التلفزيونية خلال شهر رمضان المبارك في المملكة، والتي تم جمعها خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر بدقة وموضوعية عالية، وهي عبارة عن معلومات تُشير إلى نسب مشاهدة الجمهور للبرامج والمسلسلات الرمضانية؛ والتي من شأنها مساعدة المعلنين من التخطيط لحملاتهم الإعلانية بشكل ناجح، وفقًا للشرائح المُستهدفة والبرامج الأعلى مشاهدة، الأمر الذي لاقى استحسانًا من جميع الشركات المستخدمة للبيانات؛ نظرًا لشموليتها وجودتها.