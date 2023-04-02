أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم، بأنه في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية، هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات “دون رأفة”.

ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي في أعقاب بيان لوزارة الداخلية، يوم الخميس، دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة.

ونقلت عدة مواقع إخبارية عن ايجئي القول: “عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا”. وأضاف أن من “ترتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن… وسيحاكمن بلا رأفة”، دون أن يحدد العقوبة.

وقال ايجئي إن رجال إنفاذ القانون “ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة إلى السلطات القضائية”.