تمكنت فرق حرس الحدود بمكة المكرمة، من إنقاذ شخص تعرض للغرق خلال قيامه مع شخص آخر بالسباحة في منطقة غير مخصصة لذلك، معرضين حياتهما للخطر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود، بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية.