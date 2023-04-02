اندلعت مشاجرة بين لاعبي الأهلي المصري والهلال السوداني، داخل الممر المؤدي لغرف الملابس، بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين.

وتغلب الأهلي المصري على الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة، وتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشبت مشادات بين لاعبي الأهلي المصري والهلال السوداني أثناء دخولهم غرف تبديل الملابس، إذ وجه علي لطفي، حارس مرمى الأهلي الأهلي، عبارات ساخرة تجاه لاعبي الفريق السوداني، مما تسبب في إصابة أحد لاعبي الأهلي بكدمة في الوجه.

وسجل حسين الشحات هدفين بعد المشاركة كبديل، ليقود الأهلي للفوز 3-صفر على ضيفه الهلال السوداني والتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.