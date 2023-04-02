دشنت وزارة الحج والعمرة، المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر، مع استمراريّة التقديم لمن لم يسبق له أداء الحج.

ودعت الحج والعمرة، الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق «نُسُك».

وأشارت إلى أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، الذين لا تقلّ أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هوياتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدّم بحالة صحيّة خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.