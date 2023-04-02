أقدمت امرأة من كوريا الجنوبية على إنفاق 11 ألف جنيه إسترليني، قرابة 13.5 ألف دولار، للحصول على رخصة القيادة على مدار عدة سنوات، وبعد أكثر من 900 محاولة فاشلة نجحت أخيرا.

وتمكنت السيدة تشا سا سون، من الحصول على رخصة القيادة بعد 959 محاولة فاشلة، وكانت سون قد حاولت لأول مرة في أبريل 2005، في أول اختبار نظري، لكنها لم تنجح، وبالرغم من فشلها مئات المرات، لم تيأس سا سون واستمرت في إعادة الاختبار حتى نجحت في نهاية المطاف.

وخضعت للامتحان يوميا طيلة أسبوع العمل على مدار ثلاث سنوات، ثم قلصت الخطوة إلى مرتين فقط في الأسبوع، حتى اجتازت الاختبار النظري في المرة الـ 860، وبمجرد أن اجتازت هذا الاختبار، انتقلت إلى الاختبار العملي والذي شكل أيضا تحديا لها.

وقامت بإجراء الاختبار عشرات المرات ليصل إجمالي عدد اختبارات القيادة إلى 959 بين الاختبار الكتابي والعملي، فيما كانت تريد الحصول على رخصة القيادة من أجل استكمال مشروع بيع الخضار الخاص بها.