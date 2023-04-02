أكد الخبير إيغور سامويلينكو في معهد بلوخين الروسي للأورام أن الشامبو الجاف المحتوي على البنزول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، داعيا للحد من استخدامه.

وقال سامويلينكو : “يمكن أن يسبب البنزول أنواعا مختلفة من الأورام، اعتمادا على ما يتلامس معه”، لافتًا أنه مادة مسرطنة واسعة الطيف.

وأضاف:” أن البنزول مادة شديدة التطاير، وفي حالة استنشاقها يمكن أن تسبب أوراما في الجهاز التنفسي العلوي والرئتين، وفي حالة ملامستها للجلد يمكن أن تسبب أوراما.

وأفاد الخبير بأنه في حال وجود البنزول على عبوة الشامبو الجاف فمن الأفضل الحد من استخدامه أو التخلي عنه على الإطلاق.