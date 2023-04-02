وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه، في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك

وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .

والجدير بالذكر أن هذا الزحام اللافت يتكرر مرارًا كل يوم بين المعتمرين في صحن الطواف .