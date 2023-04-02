أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الأحد)، على بعض مدن المملكة.

وقال المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ34 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ6 درجات مئوية.

كما سجلت جازان 33 درجة، ثم شرورة 31 درجة، ثم المدينة وجدة ونجران والقنفذة وينبع وبيشة 30 درجة مئوية، فيما سجلت القريات 7 درجات، تلتها عرعر 8 درجات، ثم سكاكا وتبوك ورفحاء 12 درجة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.