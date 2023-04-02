أشاد معتمر عراقي، بالخدمات الصحية العالية والرعاية الطبية الفائقة التي تلقاها في مستشفى الملك سلمان التخصصي، عضو تجمع حائل الصحي، أثناء تنويمه في المستشفى بعد أن تعرّض لجلطة قلبية حادة وهو في طريقه إلى مكة لأداء مناسك العمرة.

ويُشار إلى أن المعتمر عماد الدين العباس، قد أصيب بجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، بالقرب من محافظة الغزالة، 100 كم جنوب حائل، وتم إسعافه إلى مستشفى الغزالة العام، وعلى الفور تم تحويله، بعد عمل الإسعافات له، إلى مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

وقال استشاري القسطرة القلبية الدكتور طارق سالم: “أنه تم تشخيص الحالة بجلطة قلبية حادّة في الجدار الأمامي للقلب، وتم إعطاؤه العلاجَ اللازم في مستشفى الغزالة، ثم نقل المريض إلى مركز القلب بحائل.”

وأضاف:” أنه تم بفضل الله استقبال المريض، وإدخاله قسطرة القلب، وبعمل قسطرة استكشافية تبيّن أن الشريان الأيسر الأمامي النازل مغلق بنسبة 99%، والحمد لله تم توسيع الشريان، وتركيب دعامة في الشريان الأيسر الأمامي”.

ومن جانبه، قدم المعتمر العراقي خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يطيل عمره ويحفظه ويمنحه الصحة والقوة على ما توفره حكومة خادم الحرمين من رعاية واهتمام للمعتمرين.