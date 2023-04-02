تمكنت شرطة ولاية فلوريدا، من العثور على بقايا طفل يبلغ من العمر عامين، في فم تمساح، فُقد عقب مقتل والدته في شقتها.

وأوضحت شرطة مدينة سانت بيترسبرغ في ولاية فلوريدا، بأنه عقب العثور على والدة الطفل البالغة من العمر 20 عاما مقتولة يوم الخميس، تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عن طفلها المفقود، بمساعدة عدد من الوكالات المحلية والفيدرالية.

وفي ليلة الجمعة، تم رصد تمساح مع شيء عالق في فمه، وحين أطلقت الشرطة النار عليه ألقى الجسم من فمه ليتبين أنه جثة الطفل المفقود، تايلين موسلي، البالغ من العمر عامين.

ووجه تهم تتعلق بوفاة الطفل ووالدته ضد توماس موسلي، والد الطفل المتوفى، لافتة إلى أن سبب وفاة الطفل لا يزال غير معروف، مضيفة أن والدته كانت تعرضت لعدة طعنات.