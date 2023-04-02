علقت “تداول” السعودية، تداول أسهم عدد من الشركات لجلسة تداول واحدة، وذلك لعدم التزامها بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/ 12/ 2022 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وقالت شركة تداول في بيان، أن الشركات التي تم تعليق تداول أسهمها هي “المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- أنعام القابضة- الخليج للتدريب والتعليم- السعودية للتنمية الصناعية- البحر الأحمر العالمية”.

وأوضحت أنه سيستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول، ابتداء من يوم الإثنين 12/ 9/ 1444هـ الموافق 3/ 4/ 2023م، بعد الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأحد 17/ 10/ 1444 الموافق 7/ 5/ 2023م.

وذكرت أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بإعلان القوائم المالية خلال المدة المشار إليها؛ فسيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداء من يوم الإثنين 18/ 10/ 1444 الموافق 8/ 5/ 2023م، حتى إعلانها القوائم المالية.