عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من جديد ليحذر من أنشطة زلزالية ستشهدها الكرة الأرضية بالتزامن مع اقترانات بين الكواكب والأرض.

وفي مقطع فيديو جديد، قام بربط هذه الأنشطة باكتمال القمر خلال الأيام القليلة القادمة والمتوقع في 6 من أبريل الحالي.

وحول تنبؤاته الجديدة، قال هوغربيتس خلال مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه في “تويتر” :” أن الأسبوع الأول من أبريل والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر سيكون حرجًا.”

وأضاف:” أنه خلال الأيام القادمة، وتحديداً يوم 3 أبريل، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل، وسوف يتلاقى ذلك الاقتران بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل.”

وتابع هوغربيتس، في تغريدة فجر الأحد:” أن هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ24 ساعة القادمة، على الأرجح منخفضة إلى متوسطة 6 درجات. والمناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي / أميركا الوسطى”.

والجدير بالذكر أن تحذيرات هوغربيتس تتسبب في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 من فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.