أكد المدير التنفيذي لمركز إدارة النفايات مشاري القويزاني، أن الاستغناء عن المرادم وإعادة تدوير النفايات يخلق 77 ألف وظيفة ويقلل الانبعاثات الكربونية .

وقال القويزاني خلال حديثه على النشرة الأولى المُذاعة على قناة الإخبارية:” أن مركز إدارة النفايات سيحقق عدد من المخططات الاستراتيجية الشاملة التي تسعى لاستبعاد المرادم بحلول عام 2035 بنسبة لا تقل عن 82% لكل أنواع النفايات .”

وأضاف:” الآن عملنا على تطوير مخططات استراتيجية شاملة وهي تهدف إلى تحليل مكونات النفايات المتولده في مختلف المجموعات الجغرافية للمملكة.”