أكد المدير التنفيذي لمركز إدارة النفايات مشاري القويزاني، أن الاستغناء عن المرادم وإعادة تدوير النفايات يخلق 77 ألف وظيفة ويقلل الانبعاثات الكربونية .
وقال القويزاني خلال حديثه على النشرة الأولى المُذاعة على قناة الإخبارية:” أن مركز إدارة النفايات سيحقق عدد من المخططات الاستراتيجية الشاملة التي تسعى لاستبعاد المرادم بحلول عام 2035 بنسبة لا تقل عن 82% لكل أنواع النفايات .”
وأضاف:” الآن عملنا على تطوير مخططات استراتيجية شاملة وهي تهدف إلى تحليل مكونات النفايات المتولده في مختلف المجموعات الجغرافية للمملكة.”
فيديو | المدير التنفيذي لمركز إدارة النفايات مشاري القويزاني: الاستغناء عن المرادم وإعادة تدوير النفايات يخلق 77 ألف وظيفة ويقلل الانبعاثات الكربونية #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/Ly6ZmGYMEK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2023
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