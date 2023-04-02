تساءل أحد الأشخاص قائلًا أنه “قدم من الأردن وأقام في جدة يومين، ويرغب في آداء العمرة هل يحرم من جدة أم يستطيع الإحرام من أقرب النقاط؟”.

وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، عبر برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه مادام أراد الإقامة في جدة فإنه يحرم من مكان إقامته فيها، لأن الإنسان الذي يأتي إلى مكة من أجل العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات.

وأشار “المطلق” إلى أن الذي يأتي إلى جدة أو مكة من أجل العمل أو أي غرض آخر فهو ليست خطته الأساسية أداء العمرة.