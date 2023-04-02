قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالقبض على مرتكب واقعة إضرام النيران بمركبتي “أتوبيس” تابعين لإحدى المدارس بمنطقة حدائق القبة.

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى اخطارًا بنشوب حريق بمركبتي “أتوبيس” تابعين لإحدى المدارس الخاصة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وبالتحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق مقيم بدائرة القسم، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقال أنه قام بارتداء ملابس نسائية وتوجه لمحل الواقعة وسكب مادة قابلة للاشتعال “بنزين” من جركن كان بحوزته وأضرم النيران بالسيارتين، لافتًا أن ارتدائه للملابس النسائية للحيلولة حتى لا يتمكن أحد من التعرف عليه.