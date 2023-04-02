كشفت شركة القدية للاستثمار، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

مدير المشروع.

مدير أول – تطوير.

مدير – التسويق السكني.

مدير – تجربة العملاء الرقمية وتحليلات الملكية.

مدير – تطوير.

السفير الرابع.

مساعد مدير – التقارير المالية.

مساعد تنفيذي.

مدير – حوكمة الاستثمار والامتثال.

مدير – الاستثمار.

مدير – الأصول الثابتة.

مساعد مدير – محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات.

مساعد أول – الحسابات الدائنة.

مدقق داخلي أول – المشاريع وتكنولوجيا المعلومات.

مساعد أول – الأصول الثابتة.

مدير – ذكاء الأعمال.

مستشار قانوني أول، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2023م، من خلال الموقع .